Полиция предупреждает: не верьте информации о грабителях с ядовитыми масками. Это ложный слух!

Этот слух не соответствует действительности и распространять такое сообщение не следует.

"Мы понимаем, что люди делятся такими сообщениями с желанием предупредить других о возможном преступлении, но делиться надо только проверенной информацией. Расскажите, пожалуйста, об этом своим знакомым, которые распространили такое "предупреждение".

Обо всех возможных мошенничествах и преступлениях полиция предупреждает население как через СМИ, так и через свои социальные сети, такой информацией можно делиться смело. Если у вас возникло подозрение о мошенничестве, либо вы услышали или увидели информацию, в подлинности которой вы сомневаетесь, можете написать либо мне, либо оставить свое сообщение на сайте https://cyber.politsei.ee/ru", - советует сотрудник полиции.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!