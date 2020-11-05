Полиция предупреждает: мошенники пытаются выманить деньги у пострадавших от обмана

Например, 4 ноября полиция начала уголовное делопроизводство о мошенничестве, когда с 66-летней проживающей в Харьюмаа женщиной связались неизвестные по WhatsApp и предложили свою помощь в возвращении потерянных несколько лет назад 8000 евро.

Для этого женщине предложили сообщить свой признак пользователя интернет-банка и аутентифицировать себя через Smart ID и ввести ПИН 1 и ПИН 2. В результате на имя пострадавшей оформили несколько быстрых займов в сумме 7000 евро, деньги тут же перевели на разные счета в Эстонии и Латвии. Общая сумма ущерба составила 7065 евро.

Передавший полиции письмо от "фирмы" TransferBack человек сразу понял, что это мошенничество и на эту уловку не повелся. К сожалению, некоторые люди поверили такому предложению. При общении с полицией они рассказывали, что их убедили положительные комментарии в социальный сетях и форумах о том, что якобы многим людям такие фирмы помогли вернуть деньги. Следует понимать, что эти позитивные отзывы пишут такие же мошенники.

Следователь по особым делам криминального бюро Пыхьяской префектуры Маргус Семенов напоминает, что никогда нельзя позволять незнакомцам заходить в свой компьютер с помощью программ AnyDesk или TeamViewer, нельзя передавать данные своей кредитной карты или CVC код – то есть три цифры с тыльной стороны карты.

По словам Семенова, в этом году в Пыхьяскую префектуры обратилось 13 пострадавших, которым предложили возможность вернуть деньги. "Суммы ущерба, который понесли жертвы по второму кругу, пытаясь вернуть свои деньги, составляли от 375 евро до 41 тысяч евро, общая сумма составила почти 160 тысяч евро", – рассказал капитан полиции Маргус Семенов.

Полиция напоминает, что никогда ни одна официальная фирма или организация не будет спрашивать ПИН-коды или другую личную информацию. ПИН1 - это вы сами, ПИН2 - это ваша подпись. Вы бы никогда не отдали свою банковскую карту с ПИН-кодами чужому человеку. ПИН-кодами можно подтверждать только те переводы и платежи, которые вы сами иницировали.

Так же нельзя и отдавать свои коды и личные данные устно или по э-почте. Если вам все же очень хочется верить, что это настоящая честная фирма, до того, как передать свои личные данные , позвоните в полицию или напишите веб-констеблю, посоветуйте с близкими, чтобы уберечь себя от лишнего стресса и свои деньги от мошенников.