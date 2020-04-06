Полиция предупреждает: мошенники оставляют эстонских любителей попугаев с пустыми руками и без денег

3 апреля в полицию обратилась женщина, которая надеялась получить бесплатного попугая по объявлению, но не только не получила птицу, но и лишилась нескольких сотен евро.

22-летняя жительница Таллинна увидела в конце марта на одном из порталов объявление о том, что в хорошие руки отдают попугая. С владельцем попугая договорились, что попугая якобы доставят из Украины в Эстонию, но надо оплатить транспорт и страховку. Женщина перевела деньги, но птицу не получила. Ущерб составил более 500 евро.

В начале марта о таком же обмане обратился и житель Раквере, который также увидел объявление о бесплатном попугае, заплатил за транcпорт и страховку 400 евро и ничего не получил.

Весьма сомнительно, что этот попугай вообще существует. В марте полиция сообщала также о случае, когда женщина захотела купить собаку во Франции и за транспорт, страховку и за саму собаку заплатила более 2000 евро при цене за собаку в 200 евро. Таким образом продавать могут любой несуществующий товар.

Если хотите приобрести домашнее животное, полиция рекомендует:

- выясните его настоящее происхождение и поищите из открытых источников информацию о продавце;

- иногда достаточно "прогуглить" телефон продавца. Можно обратиться за советом заводчикам такой породы или людям, занимающимся разведением таких животных или птиц в Эстонии;

- если предложение кажется слишком выгодным, то скорее всего это обман. Будьте бдительны.

На фото пример объявления.

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