06.08.2019, 18:10

Полиция предупреждает: кредиты в Facebook — как трехголовый змей. Останетесь без денег и кредита

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Йете-Ри Йыэсаар
Йете-Ри Йыэсаар
EST
Полиция предупреждает: кредиты в Facebook — как трехголовый змей. Останетесь без денег и кредита
Argo Ingver

В Facebook довольно часто появляются внушающие на первый взгляд доверие записи, в которых пользователю предлагают взять кредит. У автора вроде бы эстонское имя, электронный адрес оканчивается на "ee", текст написан на чистом эстонском языке. Но под этой ширмой таится опасность быть обманутым.

"Можем дать вам кредит 2000 евро на срок два года. Платежи по возврату — 88 евро в месяц. Заполните, пожалуйста, анкету и отошлите обратно".

"Здравствуйте. Даем кредит частным лицам в размере от 2000 до 500 000 евро. Для консультации и всевозможной помощи напишите по адресу lauri_linamagi@online.ee.”.

Любой пользователь может натолкнуться на подобные объявления. Но это чистый обман, потому что единственный в Эстонии Лаури Линамяги таким бизнесом вообще не занимается.

Полиция не имеет возможности против таких мошенников действовать эффективно, так как происходящее в Facebook относится к сфере ответственности социальной сети. "Когда Facebook отрубает у этого змея одну голову, то на ее месте вырастают две", — говорит интернет-констебль Вилле Ряник. К тому же спама распространяется настолько много, что за всем уследить очень трудно.

На страничке Финансовой инспекции можно посмотреть, зарегистрировано ли название, содержащееся в адресе, и имеет ли фирма разрешение на деятельность. Если нет — надо держаться от автора объявления подальше.

Главное — никогда не давать действующим в социальных сетях кредиторам своих личных данных — ваш банковский счет может быть опустошен в мгновение ока, и свои деньги вы больше никогда не увидите.

В этом году только по официальным данным Департамента полиции и погранохраны жертвами совершенного через интеренет мошенничества стали 442 человека, из них 102 случая связано с займами.

"Примерно треть случаев интернет-мошенничества составляют истории с ходатайством о кредите, начиная с 2016 года таковых уже немногим более тысячи", — сообщила пресс-секретарь департамента Анника Максимов.

Схемы обмана могут быть разнообразными. Сама простая из них такова: когда желающий взять кредит отправляет письмо по указанному адресу, ему приходит внушающий доверие ответ. В ходе "процесса оформления кредита" жертва переводит мошеннику "плату за заключение договора" и т.п. В конечном итоге желающий взять кредит никаких денег не получает.

Знаков опасности в Facebook много. Всегда нужно обращать внимание на пользователя. Если имя неэстонское, а объявление на эстонском языке, это должно сразу насторожить. Даже если имя пользователя эстонское, то речь может идти о фальшивом или украденном аккаунте. Фальшивый можно распознать, изучив его содержание. Подозрения должен вызвать недавно созданный аккаунт; находящиеся на аккаунте ссылки на интернет-страницы рекламного характера, а также профиль, снабженный фотографией какой-либо знаменитости или вовсе отсутствие фотографии.

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