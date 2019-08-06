Полиция предупреждает: кредиты в Facebook — как трехголовый змей. Останетесь без денег и кредита

"Можем дать вам кредит 2000 евро на срок два года. Платежи по возврату — 88 евро в месяц. Заполните, пожалуйста, анкету и отошлите обратно".

"Здравствуйте. Даем кредит частным лицам в размере от 2000 до 500 000 евро. Для консультации и всевозможной помощи напишите по адресу lauri_linamagi@online.ee.”.

Любой пользователь может натолкнуться на подобные объявления. Но это чистый обман, потому что единственный в Эстонии Лаури Линамяги таким бизнесом вообще не занимается.

Полиция не имеет возможности против таких мошенников действовать эффективно, так как происходящее в Facebook относится к сфере ответственности социальной сети. "Когда Facebook отрубает у этого змея одну голову, то на ее месте вырастают две", — говорит интернет-констебль Вилле Ряник. К тому же спама распространяется настолько много, что за всем уследить очень трудно.

На страничке Финансовой инспекции можно посмотреть, зарегистрировано ли название, содержащееся в адресе, и имеет ли фирма разрешение на деятельность. Если нет — надо держаться от автора объявления подальше.

Главное — никогда не давать действующим в социальных сетях кредиторам своих личных данных — ваш банковский счет может быть опустошен в мгновение ока, и свои деньги вы больше никогда не увидите.