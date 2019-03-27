Полиция предупреждает: активизировались продавцы-мошенники

Однако в последнее время полиция получает много сообщений о кражах, совершенных открытым способом, когда преступник выхватывает продаваемую вещь или деньги и скрывается.

Так поступали сообщения о мошенничествах, когда с продавцом расплачиваются фальшивыми денежными купюрами или продают товар, не соответствующий первоначальному описанию, пишет веб-констебль Яна Фролова на своей странице в Facebook.

В таких случаях мошенничества зачастую трудно установить личность совершивших преступление людей, как и нет гарантий, что товар или деньги удастся вернуть владельцу.

Поэтому если вы совершаете сделку купли продажи из рук в руки, то следуйте простым правилам, которые вам помогут не стать жертвой мошенника.

При покупке или продаже:

проверьте, используя интернет, данные и отзывы о другой стороне, с которой собираетесь провести сделку;

при совершении сделки, выбирайте такое место для встречи, где рядом есть камеры наблюдения;

сохраняйте всю электронную переписку с партнером по сделке;

сохраняй все данные партнера по сделке, номера телефонов, номера машин.

По данным министерства юстиции, в 2018 году в Эстонии было зарегистрировано 7402 краж, что на 230 случаев меньше по сравнению с 2017 годом.