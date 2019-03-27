Полиция предупреждает: активизировались продавцы-мошенники

Хотя число преступлений против имущества и краж снижается из года в год, кражи по-прежнему являются одним из самых распространенных видов преступлений.
Однако в последнее время полиция получает много сообщений о кражах, совершенных открытым способом, когда преступник выхватывает продаваемую вещь или деньги и скрывается.
Так поступали сообщения о мошенничествах, когда с продавцом расплачиваются фальшивыми денежными купюрами или продают товар, не соответствующий первоначальному описанию, пишет веб-констебль Яна Фролова на своей странице в Facebook.
В таких случаях мошенничества зачастую трудно установить личность совершивших преступление людей, как и нет гарантий, что товар или деньги удастся вернуть владельцу.
Поэтому если вы совершаете сделку купли продажи из рук в руки, то следуйте простым правилам, которые вам помогут не стать жертвой мошенника.
При покупке или продаже:
- проверьте, используя интернет, данные и отзывы о другой стороне, с которой собираетесь провести сделку;
- при совершении сделки, выбирайте такое место для встречи, где рядом есть камеры наблюдения;
- сохраняйте всю электронную переписку с партнером по сделке;
- сохраняй все данные партнера по сделке, номера телефонов, номера машин.
По данным министерства юстиции, в 2018 году в Эстонии было зарегистрировано 7402 краж, что на 230 случаев меньше по сравнению с 2017 годом.
Из жилых помещений было совершено 755 краж, что на 10% меньше, чем в 2017 году. В 2018 году показатель зарегистрированных мошенничеств был самым низким за последние 16 лет. Но все равно сообщения о кражах и имущественных преступлениях в Департамент полиции и погранохраны поступают ежедневно.
Например, 25 марта было зарегистрировано 41 сообщение о преступлениях против имущества, вчера, 26, марта — 47 сообщений.