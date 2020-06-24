Полиция помешала трем пьяным капитанам выйти в море с пассажирами на борту

Сегодня утром полиция получила вызов на остров Найссаар. Там упал пьяный мужчина и получил травму головы. Прибывшие на остров на катере сотрудники PPA забрали мужчину и доставил его на материк. После этого пострадавшего передали медикам.

Выяснилось, что пострадавший — капитан пассажирского корабля Monica, который должен был доставить в 15:00 с острова на материк около полусотни человек.

Около 15 часов полиция вновь отправилась на остров чтобы выяснить, каким образом людей планируют доставить на материк. Помощник капитана судна предложил свою помощь, но выяснилось, что он употреблял алкоголь. Поэтому полицейские не допустили его к штурвалу.

К тому времени на остров вернулся первый капитан, который предположил, что уже может взять управление судна, но полиция не позволила, поскольку его опьянение было все еще сильным.

После общения с владельцем судна на остров направили еще одного капитана, но и у него были остаточные признаки алкогольного опьянения. Владелец судна предложил, чтобы люди подождали еще полчаса или немного больше, пока у одного из капитанов алкометр не покажет "ноль".

Около 16:00 на Найссаар прибыл еще один пассажирский корабль Katharina. Пассажиров с Monica пригласили на борт Katharina, после чего всех доставили на материк.