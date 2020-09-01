Полиция поймала украинских нелегалов: пьяный водитель и его товарищ пытались спрятаться в поле

Как говорится сообщении Департамента полиции и погранохраны Эстонии, полицейский патруль проверил в Харьюмаа автомобиль, в котором находились двое мужчин, имеющих украинское гражданство.

Заметил полицию, оба выскочили из машины и спрятались в поле. Патруль задержал мужчин и доставил их в отделение.

В ходе разбирательства выяснилось, что мужчина 1998 года рождения был за рулем нетрезвым. Более того, ему и ранее предписывалось добровольно покинуть Эстонию в срок до 21.03, а также был наложен трехлетний запрет на въезд. Однако он не выполнил предписание и остался в Эстонии без законного на то основания. На него был составлен протокол о принудительном исполнении обязанности покинуть страну и срок запрета на въезд был увеличен до 5 лет.

Второй мужчина (1986) находился незаконно в Эстонии со 2 июня. В его отношении было тоже оформлено предписание о принудительной высылке с таким же сроком запрета на въезд в нашу страну.

Обоих мужчин препроводили в Центр для задержанных и затем выслали из страны.