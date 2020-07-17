17.07.2020, 17:33

Полиция оштрафовала нелегально работавших в Пярну грузин и украинца


EST
Politsei- ja Piirivalveamet Tartus
Politsei. Pilt on illustreeriv.Foto: Argo Ingver

В среду полицейские обнаружили на пярнуском производственном предприятии пятерых иностранцев, не имеющих законного основания для работы в Эстонии.

Полицейские Ляэнеской префектуры проверили иностранцев, работающих на предприятии в Пярну, которых было более 30 человек. Praeguseks on tuvastatud, et viis neist töötasid Eestis seadusliku aluseta.

У четырех граждан Грузии и гражданина Украины имелись действующие визы для пребывания в Эстонии, но они не были правильно оформлены на работу. В отношении всех нарушителей было инициировано производство о проступке и в рамках быстрого производства им назначили денежный штраф.

Полиция напоминает, что краткосрочную работу в Эстонии могут выполнять иностранцы, имеющие законное основание для пребывания в Эстонии, и которых перед началом работы зарегистрировали в Департаменте полиции и погранохраны.

Работодатель также обязан выплачивать иностранным работникам как минимум среднюю эстонскую зарплату и оплачивать все связанные с этим налоги.

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