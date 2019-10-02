02.10.2019, 09:12

Полиция опубликовала признательный пост, что виновником аварии в Нарве стал сотрудник PPA


rus.delfi.ee
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Полиция опубликовала признательный пост, что виновником аварии в Нарве стал сотрудник PPA
PPA

В 9 часов утра Нарвское отделение полиции сообщило, что около часа назад патрульная машина попала в ДТП на перекрёстке Таллинского шоссе и улицы Раху в городе Нарва.

К счастью, никто из людей не пострадал. По первоначальным данным виновником ДТП является сотрудник Департамента полиции и погранохраны (PPA). Более точные причины выяснятся в ходе расследования.

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