Полиция объяснила происхождение следов крови на улицах Силламяэ

В понедельник вечером на посвященной Силламяэ странице в социальной сети Facebook жители города выразили обеспокоенность в связи с многочисленными следами крови на улице, пишет rus.err.ee. Полиция пояснила их происхождение.
Как пояснила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Леана Лойде, в ночь на понедельник, примерно в 00:30 полиция получила сообщение о взломе в расположенном на улице Виру магазине.
"Разбили окно и украли алкоголь. Проникнувшие в магазин лица сбежали. По предварительным данным, кто-то из них мог пораниться и оставить после себя лужу крови", — сообщила Лойде.
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