Полиция объяснила происхождение следов крови на улицах Силламяэ

Как пояснила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Леана Лойде, в ночь на понедельник, примерно в 00:30 полиция получила сообщение о взломе в расположенном на улице Виру магазине.

"Разбили окно и украли алкоголь. Проникнувшие в магазин лица сбежали. По предварительным данным, кто-то из них мог пораниться и оставить после себя лужу крови", — сообщила Лойде.