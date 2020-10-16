Полиция обнаружила в Рапламаа иностранцев, которые находились и работали в Эстонии незаконно

„На одном объекте было обнаружено трое граждан Узбекистана, у которых не было законного основания для пребывания и работы в Эстонии, а на другом объекте — гражданина Украины, который находился в Эстонии законно, но его работа не была зарегистрирована в Департаменте полиции и погранохраны", — сказал руководитель службы надзора за границей и миграцией Ляэнеской префектуры Марго Петерс.

В отношении граждан Узбекистана полиция начала делопроизводство о проступке, назначила штраф, а также сделала предписание на выезд из Эстонии. "Им также вынесен запрет на въезд в Шенгенскую зону в течение полутора лет", — сказал Петерс.

Гражданину Украины также в ходе делопроизводстве о проступке назначен штраф. "Из страны его мы высылать не будем, так как работодатель уже подал ходатайство о регистрации кратковременной работы", — уточнил Марго Петерс.

По словам Петерса нарушения были обнаружены на строительстве государственных объектов. "Главный подрядчик при приеме на работу иностранцев должен быть полностью уверен, что у людей есть право на пребывание и работу в Эстонии. В случае обнаружения нарушений страдает реноме предприятия и позже могут возникнуть проблемы в участии в гостендерах. Если будут обнаружены незаконно работающие иностранцы, они не могут продолжать работу и это может привести предприятие к опозданиям по срокам сдачи объекта и даже к неустойкам, — сказал он. — Могу привести пример из Рапламаа, где были обнаружены незаконные работники, ремонтировавшие крышу. Их пришлось удалить с объекта и в это время пошел дождь. Работодателю пришлось искать решение, как покрыть крышу во избежание повреждений от затопления".

Информацию о регистрации краткосрочной работы иностранцев можно найти на сайте Департамента полиции и погранохраны. Ходатайство о регистрации кратковременной работы работодатель может подать лично, через доверенного представителя в бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны, а также в бюро самообслуживания или по почте.

Рейды были проведены в сотрудничестве с Трудовой инспекцией и Налогово-таможенным департаментом. Налогово-таможенный департамент обнаружил трех человек, которые не были внесены в регистр работы, чью заработную плату не задекларировали и с которой не были уплачены налоги. Трудовая инспекция начала девять делопроизводств о надзоре, семь из них касались нарушений техники безопасности.