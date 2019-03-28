Полиция обнаружила в лесу Кохтла-Ярве тело мужчины: им оказался пропавший в прошлом году Валентин

В среду после обеда случайный прохожий сообщил Центру тревоги о теле, найденном в лесу в части города Ахтме Кохтла-Ярве.

У полиции есть основание полагать, что это Валентин, пропавший в сентябре. На это указывают найденные на месте происшествия одежда и личные вещи, которые могли быть у Валентина с собой в день исчезновения.

Тело будет направлено на экспертизу, чтобы получить окончательное подтверждение о личности найденного. Также будет выяснена точная причина смерти, но собранные на сегодняшний момент данные указывают на то, что смерть мужчины не связана с преступлением.

Ведущий следователь Йыхвиского отделения полиции Александра Мюрсеп сказала, что после получения сообщения об исчезновении мужчины полиция активно занималась поисками Валентина, прорабатывая различные версии.

„В ходе следствия мы общались с родными и близкими, работодателем, соседями. Просмотрели сотни часов записей видеокамер, делали распечатки звонков и банковских сделок. К сожалению, поиски не принесли результатов", — рассказала Мюрсеп.

Идаская префектура полиции просила помощи в поисках 29-летнего Валентинa, который ушел из дома в Кохтла-Ярве в полдень 27 сентября.