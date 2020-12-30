Полиция обнаружила в Ида-Вирумаа десятки иностранцев, работавших в Эстонии без законного основания

По словам ведущего сотрудника надзора за миграцией Идаской префектуры Кристьяна Пикхофа в течение недели были проверены строительные объекты одного предприятия, о котором полиции ранее поступала информация.

”Так как было основание полагать, что в этой фирме может незаконно работать много иностранцев, мы решили провести масштабную операцию в усиленном составе. В сотрудничестве между сотрудниками надзора за миграцией, группы быстрого реагирования и полицейского патруля было задержано 39 незаконных рабочих, в числе которых были преимущественно граждане Украины, Грузии и Беларуси”, — сказал Пикхоф.

Пикхоф сказал, что были зафиксировали разные нарушения. ”В ходе проверки документов иностранцев выяснилось, что у нескольких из них отсутствовало законное основание пребывания в Эстонии, и в отношении некоторых работодатель не ходатайствовал о регистрации краткосрочной работы в Эстонии”, — пояснил чиновник.

”Слаженной работе полиции поспособствовало то, что большая часть людей осознала свои нарушения и пыталась всячески сотрудничать с нами. Гражданам зарубежных стран и их работодателям объяснили законные основания пребывания и работы в Эстонии, чтобы впредь избежать нарушений. Но были и такие рабочие, которые по приезду полиции сбежали в лес, но позже были задержаны”, — сказал Пикхоф.

Пятерым иностранцам, у которых отсутствовало основание для пребывания в Эстонии, был назначен денежный штраф, сделано предписание о высылке из Эстонии с запретом на въезд в Эстонию в течение года. Иностранцам, которые не зарегистрировали краткосрочную работу в Департаменте полиции и погранохраны, сделали предписание покинуть Эстонию и применили запрет на въезд в страну течение одного года.

Пикхоф напоминает всем предпринимателям, что при приеме на работу иностранных рабочих нужно обязательно проводить разъяснительную беседу для того, чтобы работа в Эстонии соответствовала законодательству.

”Работодатель должен обязательно быть заинтересован в том, чтобы избежать умышленные или непреднамеренные правонарушения и улучшить сотрудничество между работодателем и работником. Также нужно зарегистрировать своего иностранного работника перед тем, как он приступит к работе. Для этого обе стороны должны ознакомиться с действующим в Эстонии законодательством, чтобы в будущем при осуществлении работ не возникло проблем, которые могут причинить вред репутации фирмы”, — подчеркнул Пикхоф.