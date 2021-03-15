Полиция обнаружила в Харьюмаа работавший на выходных строительный магазин

Пыхьяская префектура полиции и погранохраны на выходных проводила рейды в Харьюмаа и Таллинне по проверке соблюдения новых коронавирусных ограничений.
Сообщается, что были проверены 680 различных мест, в числе которых 37 развлекательных заведения, 323 магазина, 214 автобуса и 105 других общественно используемых помещений.
Замечания у стражей порядка были к нескольким кафе, ночному клубу в столичном районе Кристийне. Но в целом люди относятся с пониманием к введенным жестким мерам — например, в магазинах маски носили 95% посетителей.
В наибольшей степени правоохранителей огорчил случай в субботу, когда патруль приехал по оперативной информации с проверкой в один строительный магазин, который, якобы, работал вопреки ограничениям.
"Печально, что персонал магазина неоднократно пытался препятствовать работе партуля, не хотел разрешить осмотреть внутренние помещения — есть ли там и сколько посетителей?
Правда, в итоге выяснилось, что покупателей там было не много. Но бизнесмены должны понимать, что ограничения и их соблюдение — наше общее дело", — отмечает полиция в своем сообщении.
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