Полиция обнаружила на трех предприятиях незаконно работавших украинцев и белорусов. Один нарушитель пытался скрыться в туалете

Руководитель службы надзора за границей и миграцией Ляэнеской префектуры Марго Петерс сказал, что в Ляэнеском уезде было обнаружено шестеро граждан Украины, которые работали в Эстонии, не имея на то законного основания.

„У троих из них не было визы и закончились время, в течение которого они могли находиться здесь по безвизовому режиму, то есть у них не было и права находиться в Эстонии", — сказал Петерс.

В отношении шестерых нарушителей были начаты делопроизводства о проступке, и им назначены штрафы. „Одному из них был вынесен запрет на въезд в Эстонию на один год, так как он незаконно работал здесь длительное время, кроме того, был задержан за рулем в состоянии опьянения", — добавил Петерс.

В Пярнумаа полиция проверила 44 иностранцев и обнаружили четырех граждан Украины, работавших незаконно. Они также получили штраф на основании делопроизводства о проступке.

"Один нарушитель пытался скрыться в туалете, но позже осознал нарушение и начал сотрудничать с полицией", — рассказал Петерс.

Полицейские обнаружили в Пярнумаа четверых граждан Беларуси, чья работа не была зарегистрирована должным образом в Департаменте полиции и погранохраны. "После разъяснений и устного предупреждения предприятие сразу же начало действовать и зарегистрировалo работников", — сказал полицейский.

Со всеми нарушителями и предприятиями были проведены основательные беседы, и им были разъяснены права и обязанности, касающиеся пребывания и работы в Эстонии.

Петерс подчеркнул, что работодатели обязаны объяснять иностранцам все нюансы, касающиеся права на работу. „Конечно же, каждый человек отвечает за себя сам, но и работодатель должен быть заинтересован в том, чтобы действия его работников были законными. Только так можно быть уверенным, что у фирмы не возникнет проблем с оказанием услуг и не будет потеряно доверие клиентов", — добавил Марго Петерс.

Рейды были проведены вместе с Трудовой инспекцией и Налогово-таможенным департаментом.

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