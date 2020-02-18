Полиция обнаружила на стройке в центре Таллинна дюжину нелегальных рабочих

"На основании собранной информации, у нас есть основания считать, что на этом строительстве работают иностранцы, кратковременная работа которых не зарегистрирована. В ходе проверки мы обнаружили 12 человек, которые работали на объекте незаконно", — сказал старший специалист PPA маргус Парве.

По словам полицейского, этих лиц допросили как свидетелей и выписали им предписание покинуть Эстонию. "В случае, если люди представляют чиновникам в ходе разбирательства ложную информацию о работе и пребывании в Эстонии, то к ним применяется запрет на въезд в страны Шенгена", — добавил Парв.

В данном случае против юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении.

Проверка прошла на строительной площадке на Пярнуском шоссе, 31. Это проект компании Das Haus.