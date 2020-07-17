Полиция обнаружила и оштрафовала нелегально работавших в Пярну грузин и украинца
Вс среду полицейские обнаружили на пярнуском производственном предприятии пятерых иностранцев, не имеющих законного основания для работы в Эстонии.
Вс среду полицейские обнаружили на пярнуском производственном предприятии пятерых иностранцев, не имеющих законного основания для работы в Эстонии.
Полицейские Ляэнеской префектуры проверили иностранцев, работающих на предприятии в Пярну, которых было более 30 человек. Praeguseks on tuvastatud, et viis neist töötasid Eestis seadusliku aluseta.
У четырех граждан Грузии и гражданина Украины имелись действующие визы для пребывания в Эстонии, но они не были правильно оформлены на работу. В отношении всех нарушителей было инициировано производство о проступке и в рамках быстрого производства им назначили денежный штраф.
Полиция напоминает, что краткосрочную работу в Эстонии могут выполнять иностранцы, имеющие законное основание для пребывания в Эстонии, и которых перед началом работы зарегистрировали в Департаменте полиции и погранохраны.
Работодатель также обязан выплачивать иностранным работникам как минимум среднюю эстонскую зарплату и оплачивать все связанные с этим налоги.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Под Астраханью засняли берег реки, усыпанный мертвой рыбой
Названа дата начала учебного года в Таджикистане
Когда в Уфе заработает кинотеатр под открытым небом
Он сделал потайное окно в полу кухни. Гениальность идеи поразила