29.01.2020, 07:01
Полиция "наведалась" в Ида-Таллиннскую центральную больницу
Пыхьяская префектура подтвердила Delfi, что вчера в Ида-Таллиннской центральной больнице были проведены процессуальные действия.
Пыхьяская префектура подтвердила Delfi, что вчера в Ида-Таллиннской центральной больнице были проведены процессуальные действия.
В чем конкретно выражались эти действия, пока неясно. По данным издания Postimees, были задержаны "члены правления" больницы.
Член правления больницы Эне Халлинг также подтвердила Delfi факт проведения процессуальных действий, но более подробно комментировать не стала. Информация о задержаниях они не подтвердила, но и не опровергла.
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