Полиция "наведалась" в Ида-Таллиннскую центральную больницу

В чем конкретно выражались эти действия, пока неясно. По данным издания Postimees, были задержаны "члены правления" больницы.

Член правления больницы Эне Халлинг также подтвердила Delfi факт проведения процессуальных действий, но более подробно комментировать не стала. Информация о задержаниях они не подтвердила, но и не опровергла.