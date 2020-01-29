29.01.2020, 07:01

Полиция "наведалась" в Ида-Таллиннскую центральную больницу


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Ida-Tallinna Keskhaigla
Ida-Tallinna KeskhaiglaFoto: Madis Veltman

Пыхьяская префектура подтвердила Delfi, что вчера в Ида-Таллиннской центральной больнице были проведены процессуальные действия.

В чем конкретно выражались эти действия, пока неясно. По данным издания Postimees, были задержаны "члены правления" больницы.

Член правления больницы Эне Халлинг также подтвердила Delfi факт проведения процессуальных действий, но более подробно комментировать не стала. Информация о задержаниях они не подтвердила, но и не опровергла.

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