15.09.2019, 19:20

Полиция нашла ушедшую из дома в Таллинне 14-летнюю Анну

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rus.delfi.ee
EST 80
Politsei- ja Piirivalveamet Tartus
Foto on illustreeriv.Foto: Argo Ingver

Полиция просила помощи в выяснении местонахождения 14-летней Анны, которая сегодня ушла из дома в Таллинне.

Несколько часов назад обеспокоенный близкий человек сообщил о пропаже Анны. Полиция пообщалась со знакомыми Анны и проверила возможные местонахождения, но Анну найти не удалось. У полиции было основание считать, что ее жизнь может быть в опасности.

Незадолго до 20:30 пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны сообщила, что девушка найдена.

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