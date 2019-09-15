Полиция нашла ушедшую из дома в Таллинне 14-летнюю Анну

Несколько часов назад обеспокоенный близкий человек сообщил о пропаже Анны. Полиция пообщалась со знакомыми Анны и проверила возможные местонахождения, но Анну найти не удалось. У полиции было основание считать, что ее жизнь может быть в опасности.

Незадолго до 20:30 пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны сообщила, что девушка найдена.