Полиция нашла ушедшего из дома по уходу Маргуса

В полицию поступило сообщение о том, что вчера вечером из дома по уходу, который находится в Ида-Вирумаа, ушел 43-летний Маргус.

У мужчины сахарный диабет, поэтому он должен был утром обязательно принять лекарство. Полицейские искали Маргуса в разных местах. В поисках использовали служебную собаку и дрон.

Вечером около 17 часов полиция сообщила, что Маргус найден и с ним все в порядке. Скорая помощь на всякий случай проверит состояние здоровья мужчины.