13.06.2019, 09:16

Полиция нашла ушедшего из дома по уходу Маргуса

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rus.delfi.ee
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Полиция нашла ушедшего из дома по уходу Маргуса
PPA

В четверг утром полиция просила помощи в установлении местонахождения 43-летнего Маргуса, который ушёл из дома по уходу.

В полицию поступило сообщение о том, что вчера вечером из дома по уходу, который находится в Ида-Вирумаа, ушел 43-летний Маргус.

У мужчины сахарный диабет, поэтому он должен был утром обязательно принять лекарство. Полицейские искали Маргуса в разных местах. В поисках использовали служебную собаку и дрон.

Вечером около 17 часов полиция сообщила, что Маргус найден и с ним все в порядке. Скорая помощь на всякий случай проверит состояние здоровья мужчины.

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