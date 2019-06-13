Полиция нашла ушедшего из дома по уходу Маргуса

В четверг утром полиция просила помощи в установлении местонахождения 43-летнего Маргуса, который ушёл из дома по уходу.
В полицию поступило сообщение о том, что вчера вечером из дома по уходу, который находится в Ида-Вирумаа, ушел 43-летний Маргус.
У мужчины сахарный диабет, поэтому он должен был утром обязательно принять лекарство. Полицейские искали Маргуса в разных местах. В поисках использовали служебную собаку и дрон.
Вечером около 17 часов полиция сообщила, что Маргус найден и с ним все в порядке. Скорая помощь на всякий случай проверит состояние здоровья мужчины.
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