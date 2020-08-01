01.08.2020, 20:39
Полиция нашла тело пропавшего Михаила
Сегодня в 17 часов полиция нашла тело Михаила, который 23 июля пошел в лес в деревне Кадрина.
Сегодня в 17 часов полиция нашла тело Михаила, который 23 июля пошел в лес в деревне Кадрина.
Тело 69-летнего Михаило нашли возле деревни Колгу в волости Куусалу в Харьюмаа, передает полиция. Причину смерти выяснит экспертиза. Уже несколько дней Михаила искали добровольцы и полиция.
Полиция напоминает, что нужно быть очень осторожным, отправляясь в лес.
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