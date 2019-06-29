Полиция нашла тело 19-летнего Брэндона-Энрико, который сбежал из больницы

Вчера полицейские вместе с помощниками полицейских проверили одно место в лесу у реки Пирита. В 21.30 они нашли тело Брэндона-Энрико, без признаков насильственной смерти

Полиция выражает близким соболезнования.

Два дня назад полиция просила помощи в поисках 19-летнего Брэндона-Энрико, который самовольно ушел из больницы в Таллинне и пропал.

Молодой человек самовольно ушел из больницы 19 июня и после этого близкие не могли с ним связаться. Полицейские нашли его 21 июня на Петербуржском шоссе на окраине Таллинна и отвезли его в больницу. Когда полицейские вместе с молодым человеком направились в приемный покой, ему удалось убежать в расположенный рядом лес. В течение нескольких часов его искали полицейские вместе со служебными собаками, также полицейские общались с его близкими и проверили места, где он мог находиться, но поиски не принесли результатов.



PPA

У полиции были основания полагать, что жизнь молодого человека может быть в опасности.