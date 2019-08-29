29.08.2019, 19:40

Полиция нашла ружье с патронами в машине пьяного пожилого водителя

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rus.delfi.ee
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Полиция нашла ружье с патронами в машине пьяного пожилого водителя
Argo Ingver

Полиция в ночь на четверг в Йыгевамаа задержала нетрезвого пожилого водителя, в машине которого было обнаружено ружье вместе с патронами и гильзами.

Полиция остановила машину Opel Zafira для проверки в поселке Торма. За рулем находился 79-летний мужчина с признаками опьянения. В машине было также обнаружено гладкоствольное ружье, патроны и гильзы.

Полиция задержала мужчину и доставила его в арестный дом. Найденные в автомобиле предметы, которыми мужчина владел незаконно, взяты в полицию на хранение. Возбуждено уголовное дело.

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