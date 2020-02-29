Полиция нашла разыскиваемую ранее Галину, с ней все в порядке

Женщина ночевала у знакомых и утром собиралась домой. Чтобы убедиться, что с женщиной все в порядке, полицейские побывали у нее дома. По словам Галины, она забыла телефон дома и не подозревала, что ее ищут.

"К счастью, Галина была ночью в безопасности. Зимой самый большая опасность для пропавшего человека — переохлаждение. Поэтому полиция просит быть сейчас особенно внимательными к людям, которые могут нуждаться в помощи, и сообщать о людях, которые, например, спят на скамейках, а также о людях, которые выглядят потерянными", — сказал полицейский Раквереского отделения полиции Раунo Tыэвялья.

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