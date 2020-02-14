14.02.2020, 16:45

Полиция нашла разыскиваемую ранее Галину, с ней все в порядке


EST 19
Полиция нашла разыскиваемую ранее Галину, с ней все в порядке
PPA

Полиция разыскивала 82-летнюю Галину, которая пропала вчера вечером в Таллинне.

Полиция сообщила, что женщину нашли и с ней все в порядке.

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