Полиция нашла разыскиваемую ранее 7-летнюю Милану, с ней все в порядке

11.09.2020, 17:01Полиция нашла разыскиваемую ранее 7-летнюю Милану, с ней все в порядке (13) rus.delfi.ee EST 129 Pommiähvardus Viru keskuse juures 16.04.2020Foto: Andres Putting Полиция просила помощи в установлении местонахождения 7-летней Миланы, которая не вернулась из школы домой. Через некоторое время полиция сообщила, что девочку нашли и с ней все в порядке. Подписаться Share Tweet Читайте также: Не выбрасывайте старую мебель. И вот почему Здесь живет коронавирус: новые исследования ученых Отличить грипп от КОВИД можно по одному симптому Мать двух детей превратила заброшенный дом в сказочный уголок
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