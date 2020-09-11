Полиция нашла разыскиваемую ранее 7-летнюю Милану, с ней все в порядке

11.09.2020, 17:01Полиция нашла разыскиваемую ранее 7-летнюю Милану, с ней все в порядке (13) rus.delfi.ee EST 206 Pommiähvardus Viru keskuse juures 16.04.2020Foto: Andres Putting Полиция просила помощи в установлении местонахождения 7-летней Миланы, которая не вернулась из школы домой. Через некоторое время полиция сообщила, что девочку нашли и с ней все в порядке. Подписаться Share Tweet Читайте также: Загадочная смерть генерала Лебедя: спустя годы всплыло такое Михаила Ефремова признали виновным в совершении смертельного ДТП Здесь живет коронавирус: новые исследования ученых Жителей Латвии призывают к сортировке текстиля
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