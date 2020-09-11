Полиция нашла разыскиваемую ранее 7-летнюю Мелину, с ней все в порядке

11.09.2020, 17:01Полиция нашла разыскиваемую ранее 7-летнюю Мелину, с ней все в порядке (13) rus.delfi.ee EST 249 Pommiähvardus Viru keskuse juures 16.04.2020Foto: Andres Putting Полиция просила помощи в установлении местонахождения 7-летней Мелины, которая не вернулась из школы домой. Через некоторое время полиция сообщила, что девочку нашли и с ней все в порядке. Подписаться Share Tweet Читайте также: У "Спартака" есть предложение по Кокорину Нехитрый способ, чтоб кухонные полотенца сияли от чистоты Топ-5 семей, которые присвоили себе почти все богатства России Бесстыдство: что творится на пляжах в Сочи
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