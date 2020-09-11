11.09.2020, 17:01

Полиция нашла разыскиваемую ранее 7-летнюю Мелину, с ней все в порядке

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Pommiähvardus Viru keskuse juures 16.04.2020
Pommiähvardus Viru keskuse juures 16.04.2020Foto: Andres Putting

Полиция просила помощи в установлении местонахождения 7-летней Мелины, которая не вернулась из школы домой.

Через некоторое время полиция сообщила, что девочку нашли и с ней все в порядке.

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