Полиция нашла разыскиваемую ранее 7-летнюю Мелину, с ней все в порядке

11.09.2020, 17:01Полиция нашла разыскиваемую ранее 7-летнюю Мелину, с ней все в порядке (14) rus.delfi.ee EST 364 Pommiähvardus Viru keskuse juures 16.04.2020Foto: Andres Putting Полиция просила помощи в установлении местонахождения 7-летней Мелины, которая не вернулась из школы домой. Через некоторое время полиция сообщила, что девочку нашли и с ней все в порядке. Подписаться Share Tweet Читайте также: Ефремов вольготно устроился в СИЗО Больной раком Тиньков публично обратился к жене Экс-супруги Ефремова не смолчали о его приговоре Мороз по коже: что кричала Ефремову жена после приговора
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