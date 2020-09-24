Полиция нашла разыскиваемую ранее 7-летнюю девочку

Полиция просила помощи в поисках 7-летней Марьете-Элийс, которая не вернулась в Валга из школы домой и чье местонахождение было неизвестно.
Родители и полицейские обзвонили друзей девочки и их родителей, искали ее в Валга у школы и у дома. Патрули вели поиски, в том числе проверяли записи видеокамер уличного наблюдения.
К счастью, девочку нашли и с ней все в порядке.
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