24.09.2020, 19:53

Полиция нашла разыскиваемую ранее 7-летнюю девочку

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Politsei- ja Piirivalveamet Tartus
Foto on illustreeriv.Foto: Argo Ingver

Полиция просила помощи в поисках 7-летней Марьете-Элийс, которая не вернулась в Валга из школы домой и чье местонахождение было неизвестно.

Родители и полицейские обзвонили друзей девочки и их родителей, искали ее в Валга у школы и у дома. Патрули вели поиски, в том числе проверяли записи видеокамер уличного наблюдения.

К счастью, девочку нашли и с ней все в порядке.

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