Полиция нашла разыскиваемую ранее 7-летнюю девочку

Полиция просила помощи в поисках 7-летней Марьете-Элийс, которая не вернулась в Валга из школы домой и чье местонахождение было неизвестно.
Родители и полицейские обзвонили друзей девочки и их родителей, искали ее в Валга у школы и у дома. Патрули вели поиски, в том числе проверяли записи видеокамер уличного наблюдения.
К счастью, девочку нашли и с ней все в порядке.
Такого люди не ожидали: вот где прячется коронавирус
Мороз по коже: что кричала Ефремову жена после приговора
Авербух о том, почему поссорились Плющенко и Тутберидзе
Онколог назвал главного врага рака