18.09.2020, 13:11

Полиция нашла разыскиваемую ранее 15-летнюю Мирелле

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Полиция нашла разыскиваемую ранее 15-летнюю Мирелле
PPA

2 сентября полиция просила помощи в поисках 15-летней Мирелле, которую в последний раз видели 17 августа. На связь с близкими она не выходила.

Мирелле ушла 17 августа из расположенного в Нымме приюта и не вернулась.

Сегодня, 18 сентября, полиция сообщила, что с Мирелле все в порядке и она снова находится в приюте.

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