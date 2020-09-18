Полиция нашла разыскиваемую ранее 15-летнюю Мирелле

2 сентября полиция просила помощи в поисках 15-летней Мирелле, которую в последний раз видели 17 августа. На связь с близкими она не выходила.
Мирелле ушла 17 августа из расположенного в Нымме приюта и не вернулась.
Сегодня, 18 сентября, полиция сообщила, что с Мирелле все в порядке и она снова находится в приюте.
Видео. Очень важный гол. Антюх вывел Колос вперед в игре
Детали ужасного преступления с 15-летней россиянкой в Турции
Малыша на свадьбе убило каменным столом
Кто такой Тесак и почему он покончил с собой