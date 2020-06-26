26.06.2020, 11:18

Полиция нашла разыскиваемую ранее 14-летнюю Каролину


EST 105
Politsei- ja Piirivalveamet Tartus
Foto on illustreeriv.Foto: Argo Ingver

Полиция нашла 14-летнюю Каролину, которая пропала 18 июня. C ней все в порядке.

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