Полиция нашла разыскиваемую ранее 14-летнюю Арину

К вечеру полиция сообщила, что девочка найдена и с ней все в порядке. Ее доставили домой.

Ранее полиция и близкие Арины пытались связаться с девочкой, но ее мобильный телефон был отключен. Поиски девочки пока не дали результатов.

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