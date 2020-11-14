Полиция нашла разыскиваемую ранее 14-летнюю Арину

Сегодня полиция просила помощи в установлении местонахождения Арины, которая покинула свой дом 11 ноября в Нарве.
К вечеру полиция сообщила, что девочка найдена и с ней все в порядке. Ее доставили домой.
Ранее полиция и близкие Арины пытались связаться с девочкой, но ее мобильный телефон был отключен. Поиски девочки пока не дали результатов.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Зачем Валентина Петренко делает эту ужасную прическу
Ученые поняли, как COVID-19 попадает в организм
Эпидемиолог назвал сроки окончания пандемии COVID-19
Что означает эхо в телефонных разговорах