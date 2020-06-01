Полиция нашла разыскиваемого ранее Олега, с ним все в порядке

31 мая вечером в полицию сообщили, что в Таллинне поблизости от кладбища Лийва пропал 56-летний Олег.
1 июня полиция сообщила, что мужчина найден и с ним все в порядке.
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