01.06.2020, 10:34

Полиция нашла разыскиваемого ранее Олега, с ним все в порядке

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Полиция нашла разыскиваемого ранее Олега, с ним все в порядке
POLITSEI

31 мая вечером в полицию сообщили, что в Таллинне поблизости от кладбища Лийва пропал 56-летний Олег.

1 июня полиция сообщила, что мужчина найден и с ним все в порядке.

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