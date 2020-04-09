09.04.2020, 15:23

Полиция нашла разыскиваемого ранее Андрея, с ним все в порядке

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EST 9
Полиция нашла разыскиваемого ранее Андрея, с ним все в порядке
PPA

Участковый полицейский Раквереского отделения полиции Александер Класберг сказал, что Андрея нашел полицейский патруль, который ехал проверять полученную от местного жителя информацию.


„Когда мы собирали информацию сегодня в деревне Тыйракырве, один местный житель рассказал, что видел похожего человека вчера на дороге в поле, он шел в сторону Тапа. Полицейские направились в указанное место и нашли Андрея на поле. Его передали скорой помощи, которая доставит Андрея в больницу“, - сказал полицейский.

Класберг благодарит всех добровольцев, военнослужащих и местных жителей, которые помогали искать Андрея. "Каждый человек и любая информация может в таких случаях оказаться решающе", - сказал он.

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