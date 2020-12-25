25.12.2020, 12:44

Полиция нашла разыскиваемого ранее 70-летнего мужчину


EST 13
Politsei- ja Piirivalveamet Tartus
Foto on illustreeriv.Foto: Argo Ingver

Полиция разыскивала 70-летнего Адо, который проживает в доме для престарелых Сымера в уезде Сааремаа. Он ушел из дома 24 декабря.

Как сообщила полиция, работник дома престарелых нашел Адо в 13 километрах от места проживания. Он гулял по шоссе.

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