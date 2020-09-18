Полиция нашла разыскиваемого ранее 16-летнего Артема из Нарвы

Сегодня, 18 сентября полиция сообщила, что нашла Артема в Таллинне. С ним все в порядке и его доставили домой в Нарву.

15 сентября, мать мальчика сообщила в полицию, что ее 16-летний сын отправился из Нарвы в Таллинн и его местонахождение невозможно установить.

У матери был последний контакт с сыном по телефону вечером, когда он позвонил с незнакомого номера и сообщил, что нашел в Таллинне работу. После звонка юноша ушел от человека, с чьего телефона он звонил. У Артема своего телефона нет.

Поступавшие сообщения указывали на то, что Артем мог находиться в Таллинне на улице Сыле или в районе Старого города.