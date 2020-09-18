Полиция нашла разыскиваемого ранее 16-летнего Артема из Нарвы

16 сентября полиция просила помощи в выяснении местонахождения 16-летнего Артема. Предполагалось, что он может находиться в Таллинне.
Сегодня, 18 сентября полиция сообщила, что нашла Артема в Таллинне. С ним все в порядке и его доставили домой в Нарву.
15 сентября, мать мальчика сообщила в полицию, что ее 16-летний сын отправился из Нарвы в Таллинн и его местонахождение невозможно установить.
У матери был последний контакт с сыном по телефону вечером, когда он позвонил с незнакомого номера и сообщил, что нашел в Таллинне работу. После звонка юноша ушел от человека, с чьего телефона он звонил. У Артема своего телефона нет.
Поступавшие сообщения указывали на то, что Артем мог находиться в Таллинне на улице Сыле или в районе Старого города.
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