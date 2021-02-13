13.02.2021, 10:26

Полиция нашла разыскиваемого ранее 13-летнего Маркуса


EST 49
Politsei- ja Piirivalveamet Tartus
Foto on illustreeriv.Foto: Argo Ingver

Сегодня полиция просила помощи в поисках пропавшего 13-летнего Маркуса, который вчера в середине дня ушел из своего дома в Раквере и до сих пор не вернулся.

Через час после разосланного СМИ сообщения о розыске мальчика полиция сообщила, что мальчик нашелся — он сам связался с родителями.

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