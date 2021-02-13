Полиция нашла разыскиваемого ранее 13-летнего Маркуса

Через час после разосланного СМИ сообщения о розыске мальчика полиция сообщила, что мальчик нашелся — он сам связался с родителями.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.