13.02.2021, 10:26
Полиция нашла разыскиваемого ранее 13-летнего Маркуса
Сегодня полиция просила помощи в поисках пропавшего 13-летнего Маркуса, который вчера в середине дня ушел из своего дома в Раквере и до сих пор не вернулся.
Сегодня полиция просила помощи в поисках пропавшего 13-летнего Маркуса, который вчера в середине дня ушел из своего дома в Раквере и до сих пор не вернулся.
Через час после разосланного СМИ сообщения о розыске мальчика полиция сообщила, что мальчик нашелся — он сам связался с родителями.
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