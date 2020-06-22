22.06.2020, 17:36

Полиция нашла пропавшую в волости Алутагузе 85-летнюю Эллен

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Полиция нашла пропавшую в волости Алутагузе 85-летнюю Эллен
PPA foto

Полиция в понедельник просила помощи в выяснении местоположения 85-летней Эллен, которая в ночь на 22 июня покинула свой дом в деревне Каукси.

Вечером 22 июня полиция сообщила, что Эллен найдена, она жива.

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