Полиция нашла пропавшую в Мустамяэ 86-летнюю Нателу

Ранее полиция просила помощи в поисках 86-летней Нателы, которая ушла вчера из дома на бульваре Сыпрузе.
Женщина ушла сегодня из дома в 21.30. Близкие искали Нателу самостоятельно рядом с домом, но ее не удалось найти и близкие связались с Центром тревоги. Женщина могла уехать на автобусе.
Натела и раньше уходила таким образом из дома и ее находили, например, в магазинах. По состоянию здоровья женщине может быть трудно воспринимать окружающее.
Сообщение об исчезновении пожилой женщины было передано всем полицейским патрулям Харьюмаа, а также Муниципальной полиции и охранным фирмам. Полицейские патрули проверяли местность рядом с домом Нателы, а также общались с ее близкими, чтобы выяснить возможное направление ее движения.
Ночью полиция сообщила, что женщина найдена и с ней все в порядке.
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