Полиция нашла пропавшую в Мустамяэ 86-летнюю Нателу

Женщина ушла сегодня из дома в 21.30. Близкие искали Нателу самостоятельно рядом с домом, но ее не удалось найти и близкие связались с Центром тревоги. Женщина могла уехать на автобусе.

Натела и раньше уходила таким образом из дома и ее находили, например, в магазинах. По состоянию здоровья женщине может быть трудно воспринимать окружающее.

Сообщение об исчезновении пожилой женщины было передано всем полицейским патрулям Харьюмаа, а также Муниципальной полиции и охранным фирмам. Полицейские патрули проверяли местность рядом с домом Нателы, а также общались с ее близкими, чтобы выяснить возможное направление ее движения.

Ночью полиция сообщила, что женщина найдена и с ней все в порядке.

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