24.06.2020, 17:06

Полиция нашла пропавшую в Кохтла-Ярве две недели назад 13-летнюю Анну

 (50)
EST 274
Politsei- ja Piirivalveamet Tartus
Foto on illustreeriv.Foto: Argo Ingver

Сегодня, 24 июня, полиция сообщила, что разыскиваемая ранее 13-летняя Анна найдена. Она здорова и с ней все в порядке.

16 июня полиция попросила помощи в установлении местонахождения Анны, которая ушла из дома в Кохтла-Ярве 10 июня.

Читайте также: