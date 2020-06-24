Полиция нашла пропавшую в Кохтла-Ярве две недели назад 13-летнюю Анну

Сегодня, 24 июня, полиция сообщила, что разыскиваемая ранее 13-летняя Анна найдена. Она здорова и с ней все в порядке.
16 июня полиция попросила помощи в установлении местонахождения Анны, которая ушла из дома в Кохтла-Ярве 10 июня.
Сегодня, 24 июня, полиция сообщила, что разыскиваемая ранее 13-летняя Анна найдена. Она здорова и с ней все в порядке.
16 июня полиция попросила помощи в установлении местонахождения Анны, которая ушла из дома в Кохтла-Ярве 10 июня.
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